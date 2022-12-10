В окупованому Криму горіла казарма з мобілізованими, загинули принаймні двоє осіб

Офіційних коментарів російського МНС та російської влади щодо цієї події поки що не було.

У смт Совєтське в окупованому Криму сталася пожежа, ймовірно, в одній із казарм, де перебували мобілізовані до російської армії.

Про це повідомляє “Крим.Реалії”, а також місцеві Telegram-канали.

Вранці речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram, що в казармі могли перебувати від кількох сотень до кількох тисяч людей.

“Сьогодні приблизно 6 ранку. Горить казарма… Є загиблі та поранені”, – написав він.

За повідомленням каналу ASGTRA, загинули принаймні двоє людей.

Проросійський Telegram-канал “Кримський”, із посиланням на джерела в російському “уряді” Криму, пише, що причина пожежі – нібито необережне поводження з вогнем. Наразі всі військовослужбовці розміщені в іншому приміщенні.

Офіційних коментарів російського МНС Криму та російської влади щодо цієї події поки що не було.

Нагадаємо, починаючи із серпня в окупованому Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по “українським безпілотникам” та “роботою ППО”. При цьому росіяни посилено шукають українських партизанів, зокрема, – в Криму. // LB.ua