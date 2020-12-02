В петербургской квартире нашли мертвым девятилетнего ребенка

Причина смерти пока не установлена

В Санкт-Петербурге в одной из квартир на Полюстровском проспекте обнаружено тело девятилетнего мальчика. О смерти ребенка в полицию сообщили сотрудники скорой помощи.

Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на источники, погибший мальчик воспитывался в полной семье, которая считалась благополучной и не состояла на учете. Известно,что мать школьника работала оператором, отец — автослесарем.

Тело второклассника отправили в морг для судебно-медицинской экспертизы. Из квартиры, в которой он умер, были изъяты лекарственные препараты. // МК