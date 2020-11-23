В Польше в ДТП погибли двое украинцев (фото)

В Польше неподалеку от села Бабск в Лодзинском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое украинцев. Все обстоятельства аварии сейчас изучают полиция и прокуратура.

Об этом сообщает пресс-служба польской полиции.

Как сообщается, автомобиль Mersedes, в котором находились двое граждан Украины, по неизвестным причинам свернул с дороги, протаранил защитный барьер и перевернулся. В результате ДТП 39-летний водитель погиб на месте. Его 38-летнего пассажира пытались спасти медики по прибытию, однако он также умер.

В ведомстве отмечают, что вероятной причиной смертельной аварии могла стать мокрая и скользкая дорога и превышение безопасной скорости движения. // РБК-Украина