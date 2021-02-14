В Польше в ДТП с автобусом пострадали пять украинцев
Авария случилась в местности Левичин, недалеко Груйца в Мазовецком воеводстве.
Пассажирский автобус с украинскими гражданами врезался в дерево, когда водитель пытался на узкой дороге разминуться с другой машиной, сообщает grojec24.net.
Авария случилась в местности Левичин, недалеко Груйца в Мазовецком воеводстве. Пассажирский автобус с украинскими гражданами врезался в дерево, когда водитель пытался на узкой дороге разминуться с другой машиной.
Из-за гололеда микроавтобус слетел с трассы и врезался в дерево.
В ДТП пострадали пять украинцев, их срочно госпитализировали. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»Tweet