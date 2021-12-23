На Херсонщині провалилися під лід та потонули двоє дітей

Підрозділами ДСНС тіло однієї дитини знайдено у ставку. Пошуки другої дитини тривають.

У Херсонській області на ставку потонули двоє дітей. За версією поліції, діти могли провалитися під кригу, граючись на водоймі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«23 грудня о 21:10 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Роздольне Каховського району зникло 2 дитини (2013 р.н.). За інформацією Нацполіції можливо потонули у місцевому ставку граючись на тонкій кризі. Підрозділами ДСНС тіло 1 дитини знайдено та вилучено зі ставка. Пошуки другої дитини тривають», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС залучено 4 особи та 2 одиниці техніки (в тому числі 1 човен). // LB.ua