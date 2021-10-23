В Полтаве полиция расследует обстоятельства смерти 18-летнего студента в общежитии

В Полтаве в одном из общежитий обнаружили тело 18-летнего студента. Полиция открыла уголовное производство и расследует обстоятельства.

Событие, по данным полиции, произошло в Полтаве 22-го октября, около 19 часов. В одном из общежитий местного учреждения высшего образования.

«… вечером 22-го октября поступило сообщение от жителей общежития, в одном из помещений обнаружено тело парня, 2003 года рождения, жителя Кобеляцкого района. Во время осмотра места происшествия и тела умершего установлено, что парень является студентом одного из высших учебных образования. Внешних следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти юноши», — говорится в сообщении.

По данному факту следователь полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, открыл уголовное производство по квалифицирующими признаками части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего. // УНН