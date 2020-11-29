В результате пожара в Марганце погибли двое маленьких детей

В Днепропетровской области из-за пожара погибли двое детей — 2019 и 2016 годов рождения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

«28 ноября в 22:44 в службу спасения «101» поступило сообщение, что с одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Перспективной города Марганец, идет дым», — говорится в сообщении.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже 5-этажного жилого дома.

«Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей. Спасатели на руках вынесли из горящего дома мальчика, 2019 года рождения, и девочку, в 2016 года рождения. Мать вышла самостоятельно. Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Но, к сожалению, они не выжили — дети умерли в больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар локализован в 23:15 и ликвидирован в 23:37.

«Огнем повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры на площади 6 кв. м», — сообщили в пресс-службе.