Поліція встановлює місцезнаходження малолітнього мешканця Івано-Франківська (фото)

Відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області розшукує 12-річного хлопчика, який 7 листопада близько 8 години ранку вийшов з дому та по даний час його місце перебування невідоме.

Зниклий – Драгомирецький Роман Любомирович, 2009 року народження, мешканець Івано-Франківська.

Прикмети розшукуваного: зріст 165 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темно-русе, очі карі, має маленьку родимку на лівій щоці. Неповнолітній був одягнений в куртку цегляного кольору, синю шапку, чорні штани та чорні кросівки. Мав із собою рюкзак світло-бежевого кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Романа Драгомирецького, або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0961350454.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини