В результате схода лавин в Австрии погибли 8 человек, несколько травмированы

Сход лавин в Австрии унес жизни 8 человек. Еще несколько человек получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В субботу в результате схода лавины погиб один человек. Еще четверо были травмированы. В пятницу две лавины забрали жизни еще семи человек.

Жертвой схода лавины в субботу в муниципалитете Шмирн в Тироле стал 58-летний местный житель. В той же провинции 42-летний австрийский горный и лыжный гид и еще четыре шведских лыжника, все мужчины в возрасте 40 лет, погибли в пятницу, когда лавина возле города Шпис на границе со Швейцарией полностью занесла их.

Полиция сообщила, что еще один член группы, 43-летний швед, успел вызвать помощь по телефону и был спасен.

В третьем инциденте погибли двое австрийских лыжников.

Экстренные службы обнаружили тела двух австрийских лыжников, 61-летней женщины и 60-летнего мужчины, в 00:40 утра в субботу (23:40 по Гринвичу в пятницу) после того, как их родственники подняли тревогу, когда не смогли связаться с ними.

Они отправилась в Тироль в пятницу днем, и мужчина сообщил контактному лицу по телефону в 15:30 (14:30 по Гринвичу), что они достигли пика Брейтегг высотой 1868 метров (6129 футов). Это был их последний контакт.