У Києві некероване таксі вилетіло на тротуар через смерть водія за кермом

У Деснянському районі столиці, на проспекті Шухевича, некероване таксі виїхало на тротуар через те, що водій помер за кермом

Про це повідомляють ВартовіЕспресо.

Автомобіль Skoda Fabia рухався проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту.

Прямо під час руху авто вискочило на бордюрний камінь, збивши кілька стовпчиків огородження, потім на тротуар і велосипедну доріжку. Так некерована машина проїхала близько 40 метрів збивши при цьому також кілька стовпчиків огородження. Прямо перед заїздом на АЗС автомобіль зупинився.

Коли свідки автопригоди підійшли до машини, то побачили непритомного водія. За попередніми даними, чоловік помер під час руху, через що автомобіль став некерований і трапилася ДТП.

Медики швидкої, які прибули на виклик, лише констатували смерть. На місці працюють патрульні поліцейські, які чекають прибуття слідчо-оперативної групи. Обставини ДТП з’ясує слідство.