В Ростовской области РФ две маленькие девочки погибли в автомобиле из-за жары

СКР возбудил уголовное дело после гибели двух маленьких девочек, погибших в автомобиле, который стоял во дворе их дома в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в субботу, 3 июля, две девочки 2017 и 2019 года рождения играли во дворе своего дома, где сами залезли в автомобиль, припаркованный около дома. Мать, заметившая их отсутствие, начала искать детей, но обратилась в полицию, не обнаружив.

По предварительным данным, причиной гибели девочек стало воздействие высокой атмосферной температуры. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, а также иные действия для установления обстоятельств трагедии.

С середины июня в Ростовской области установилась жаркая погода. В субботу, 3 июля сотрудники МЧС распространили штормовое предупреждение о жаре до 40 градусов. // МК