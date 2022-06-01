В селі у Чернівецькому районі загинув мотоцикліст (фото)

Сьогодні, 31 травня, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Бочківці. В результаті перекидання мотоцикла, водій отримав травми, несумісні з життям.

Для встановлення обставин ДТП виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції та його відділення №6 (м. Новоселиця).

Правоохоронці попередньо з’ясували, що 66-річний житель села Бочківці поїхав мотоциклом у ліс збирати сухостій. Чоловік не впорався з керуванням транспортним засобом і допустив його перекидання. Внаслідок аварії водія придавило мотоциклом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Наразі слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують водіям та пасажирам мотоциклів про важливість неухильного дотримання правил безпеки дорожнього руху. Будьте уважними, зважайте на дорожні умови, технічний стан транспортного засобу та подбайте про надійне захисне екіпірування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області