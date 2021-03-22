На Житомирщині поліція продовжує заходи по розшуку 17-річного Івана Мисливого (фото)

Уже третю добу поспіль у Радомишльській громаді тривають пошуки хлопця. Він пішов з дому увечері 18 березня та відтоді про його місце знаходження нічого не відомо.

Поліцейські, рідні, рятувальники та лісівники, а також небайдужі люди розшукують юнака та просять громадян повідомити будь-яку інформацію щодо місця його перебування.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Івана Мисливого, зверніться за телефонами 0995295994, 0976032242 або повідомте на спецлінію «102» чи зверніться до найближчого відділення поліції.

Національна поліція України