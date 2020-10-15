В жилом доме в Киеве оборвался лифт с бригадой «скорой»

В Киеве в жилом доме на ул. Литинской оборвался лифт, в котором находилась бригада скорой помощи, прибывшая на вызов к пациентке.

Об этом информирует КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева».

«Вчера чуть не закончился трагедией для одной из наших бригад ЭМП вызов в Днепровском районе. Поздно вечером на номер 103 поступило сообщение: «Женщина потеряла сознание, хрипит, пена изо рта». Машина выехала мгновенно», — говорится в сообщении.

По указанному адресу медиков встретила мать больной и 10-летняя дочь. Все сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж. Вдруг лифт, добравшись до 5-го этажа, начал стремительно падать вниз. К счастью, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился.

Пока спасатели через узкую щель извлекали медиков и сопровождающих из клети, на вызов выехала другая бригада, оказавшая необходимую экстренную помощь пациентке. // LB.ua