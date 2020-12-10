В столице прошел ледяной дождь: дороги превратились в каток

Вечером 10 декабря, как и предупреждали синоптики, в Киеве прошел ледяной дождь. Из-за низкой температуры дороги и тротуары сразу превратились в каток.

В столице уже произошло более 120 ДТП. Смертельных аварий, к счастью, пока не зафиксировали.

Об этом заявили в патрульной полиции, передает «РБК-Украина».

«ДТП.Киев» сообщает, что на Андреевском машина на полном ходу юзом из-за гололеда въехала в людей. Продавец чудом подпрыгнул и оказался на капоте, никто не пострадал.

По информации «Киев Оперативный», сразу две аварии произошли на улице Василия Липковского. Там троллейбус столкнулся с маршруткой и маршрутка столкнулась с грузовиком «Укрпочты».

На дорогах столицы работает 341 единица спецтехники и 50 бригад по ручной уборке, которые обрабатывают дороги посыпочными материалами для профилактики гололеда.

По состоянию на сейчас в столице уменьшилось количество пробок.

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»