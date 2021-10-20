В Тернополе пассажиры маршрутки почти час «не отдавали» патрульным водителя, нарушившего карантинные нормы

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Люди блокировали дорогу и жаловались на новые правила, однако на водителя протокол все-таки составили.

В Тернополе возник конфликт между пассажирами маршрутки и патрульными, которые решили оштрафовать водителя за нарушение карантинных норм. Люди «не отдавали» полиции мужчину, который находился за рулем общественного транспорта, потому что были возмущены новыми «ковидными» правилами.

Возмущенные пассажиры блокировали движение транспорта / фото - УНИАН, Сергей Чузавков

Возмущенные пассажиры блокировали движение транспорта / фото — УНИАН, Сергей Чузавков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел вчера вечером, когда патрульные обнаружили водителя, перевозившего «стоячих» пассажиров, Их количество превышало количество мест для сидения, а это нарушает карантинные нормы.

Правоохранители остановили автобус на ул. Золотогорской на конечной остановке, чтобы не создавать неудобства для людей. Однако такие действия возмутили пассажиров, которые объясняли, что им и так край трудно добираться на окраину в село Кутковцы, которое является микрорайоном Тернополя. Люди апеллировали к тому, что маршрутки ездят редко и у них нет возможности ждать часами на остановке, чтобы обеспечить все карантинные нормы и заполнять салон только на количество сидячих мест.

На время конфликта было частично заблокировано движение транспорта, поскольку люди вышли и на дорогу. В патрульной полиции не смогли сообщить, сколько именно людей участвовало в конфликте. Судя по фото и видео, которые обнародовали в Facebook их было более 20.

На месте конфликта работало 5 экипажей патрульной полиции. Такое количество в пресс-службе ведомства объяснили тем, что другие экипажи вызвали сами люди, чтобы написать заявление и выразить свое недовольство карантинными ограничениями и контрольными рейдами полиции.

Конфликт длился около часа. Патрульные приняли заявления граждан, при этом они составили протокол на водителя по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП (Нарушение правил по карантину).

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