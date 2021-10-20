В Тернополе пассажиры маршрутки почти час «не отдавали» патрульным водителя, нарушившего карантинные нормы

Люди блокировали дорогу и жаловались на новые правила, однако на водителя протокол все-таки составили.

В Тернополе возник конфликт между пассажирами маршрутки и патрульными, которые решили оштрафовать водителя за нарушение карантинных норм. Люди «не отдавали» полиции мужчину, который находился за рулем общественного транспорта, потому что были возмущены новыми «ковидными» правилами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел вчера вечером, когда патрульные обнаружили водителя, перевозившего «стоячих» пассажиров, Их количество превышало количество мест для сидения, а это нарушает карантинные нормы.

Правоохранители остановили автобус на ул. Золотогорской на конечной остановке, чтобы не создавать неудобства для людей. Однако такие действия возмутили пассажиров, которые объясняли, что им и так край трудно добираться на окраину в село Кутковцы, которое является микрорайоном Тернополя. Люди апеллировали к тому, что маршрутки ездят редко и у них нет возможности ждать часами на остановке, чтобы обеспечить все карантинные нормы и заполнять салон только на количество сидячих мест.

На время конфликта было частично заблокировано движение транспорта, поскольку люди вышли и на дорогу. В патрульной полиции не смогли сообщить, сколько именно людей участвовало в конфликте. Судя по фото и видео, которые обнародовали в Facebook их было более 20.

На месте конфликта работало 5 экипажей патрульной полиции. Такое количество в пресс-службе ведомства объяснили тем, что другие экипажи вызвали сами люди, чтобы написать заявление и выразить свое недовольство карантинными ограничениями и контрольными рейдами полиции.

Конфликт длился около часа. Патрульные приняли заявления граждан, при этом они составили протокол на водителя по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП (Нарушение правил по карантину).