У ДТП в Жмеринському районі загинуло двоє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада близько 19.30 на автодорозі Вінниця — Могилів-Подільськй біля с. Олексіївка. Внаслідок зіткнення автомобіля «ВАЗ 21114» з мікроавтобусом MERCEDES SPRINTER загинули водій та пасажирка легковика. П’ятеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких 9-річних хлопчик, госпіталізовані.

На місці події слідчо-оперативна група поліції провела першочергові слідчі дії. За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ 21114», рухаючись дорогою сполученням «Виступовичі – Житомир — Могилів-Подільський» у напрямку м. Вінниці, на заокругленій ділянці дороги здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем MERCEDES SPRINTER.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 43-річний водій автомобіля «ВАЗ 21114» та 64-річна пасажирка, мешканці м. Вінниці, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди.

Водія та семеро пасажирів мікроавтобуса доставили до районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості. П’ятеро пасажирів, серед яких 9-річний хлопчик, мешканці с. Івашківці Шаргородської територіальної громади, госпіталізовані. Решта потерпілих після надання медичної допомоги відпущені за місцем проживання.

Автомобілі поміщені на спеціальний майданчик для утримання транспортних засобів.

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди слідчі з’ясовують в межах відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області