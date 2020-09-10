В тройном ДТП на Киевщине два человека погибли, еще двое пострадали
В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей и мотоцикла. В результате аварии погибли двое человек и еще двое получили телесные повреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как сообщается, ДТП произошло на автодороге Борисполь-Днепр вблизи села Свитанок Переяслав-Хмельницкого района.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля KIA, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mazda, после чего столкнулся с автомобилем «ВАЗ», и в дальнейшем водитель мотоцикла совершил столкновение с авто «ВАЗ».
От полученных травм на месте аварии погиб 40-летний водитель мотоцикла и 69-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ». Телесные повреждения получил 71-летний водитель этого ж авто, а также водитель KIA. Их госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ. // РБК-УкраинаTweet