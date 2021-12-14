В Турции умер молодой украинский моряк

Мужчине было 26 лет. Он служил на судне, которое перевозило пшеницу в Турцию под флагом иностранного государства.

В Турции умер украинский моряк, который несколько недель провел в коме после того, как на грузовом судне якобы выпил средство для дезинфекции.

Об этом сообщает издание Milliyet.

Инцидент произошел 28 ноября на грузовом судне, которое находилось у берегов Самсуна. Украинец якобы сначала выпил водку, а потом средство для дезинфекции.

Его госпитализировали в городскую больницу. Впоследствии моряк впал в кому. Попытки спасти мужчину, к сожалению, были напрасными. 12 декабря он скончался в реанимации.

Как отмечает издание, 26-летний украинец служил на судне, которое перевозило пшеницу в Турцию под флагом иностранного государства. // УНИАН