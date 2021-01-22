В Украине – 5348 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

COVID-19 – RIMON

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1900 человек;
  • летальных случаев – 163;
  • выздоровели – 14239 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 43 593 (в том числе методом ПЦР – 23410, методом ИФА – 20183).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1182969 человек;
  • выздоровели – 928 969 человек;
  • летальных исходов – 21 662;
  • проведения ПЦР-тестов – 6057828.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 507 случаев;
  • Винницкая область – 162 случая;
  • Волынская область – 135 случаев;
  • Днепропетровская область – 414 случаев;
  • Донецкая область – 266 случаев;
  • Житомирская область – 152 случая;
  • Закарпатская область – 142 случая;
  • Запорожская область – 350 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 226 случаев;
  • Киевская область – 313 случаев;
  • Кировоградская область – 28 случаев;
  • Луганская область – 67 случаев;
  • Львовская область – 370 случаев;
  • Николаевская область – 275 случаев;
  • Одесская область – 287 случаев;
  • Полтавская область – 192 случая;
  • Ровенская область – 160 случаев;
  • Сумская область – 123 случая;
  • Тернопольская область – 113 случаев;
  • Харьковская область – 300 случаев;
  • Херсонская область – 81 случай;
  • Хмельницкая область – 134 случая;
  • Черкасская область – 195 случаев;
  • Черновицкая область – 217 случаев;
  • Черниговская область – 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

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