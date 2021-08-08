В Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение. Стало известно, какие области накроет непогода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Виталий Носач, РБК-Украина

Сегодня в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях грозы, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что погода в Украине в воскресенье, 8 августа, улучшится, будет теплая комфортная температура, а осадки в виде дождей с грозами почти не ожидаются, разве что в некоторых восточных областях, хотя в ночное время в этих регионах вероятны непростые синоптические условия — ливни и шквалы с градом.

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