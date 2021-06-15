В Украине объявлено штормовое предупреждение, есть угроза подтопления
Дожди в Украине не отходят, сегодня также объявлено штормовое предупреждение. В западных регионах возможны подтопления из-за дождей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сегодня днем в южной части ливень. Кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Кроме того, из-за дождей ожидается поднятие уровня воды:
- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) на 0,3 — 1,3 м, без негативных последствий;
- на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3 — 1,3 м, местами возможен начальный выход воды на пойму (желтый уровень опасности).
На реке Прут возле границы ожидается поднятие уровня воды на 0,5 — 1,0 м, без негативных последствий.
Напомним, сегодня дожди обойдут только две области Украины.
Отметим, в украинских Карпатах вчера шел снег, а на сегодня прогнозируют сильные дожди. Кроме того, ливень будет в южных регионах Украины. // РБК-Украина