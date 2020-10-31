В Украине очередной «рекорд»: за сутки – 8 752 случаев COVID-19

В Украине на 8:45 31 октября зафиксировано уже более 387 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд в более 8,7 тысяч.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 387 481 больного COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 8 752 инфицированных, что является абсолютным антирекордом для Украины.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7 196 человек, из них за сутки — 155.

Выздоровели от болезни уже 158 928 человек, из них за сутки — 3 902.

Активных больных сегодня 221 357, прирост за сутки — 4 695.

Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина “поставила” 30 октября — более 8,3 тысяч. В Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантина.