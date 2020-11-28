В Украине очередной суточный антирекорд — 16 294 случая COVID-19
В Украине на 8:00 28 ноября зафиксировано уже 709 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — опять более 16 тысяч, очередной антирекорд для страны.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник”, — написал Степанов.
Также за минувшие сутки:
▪️ госпитализированы — 1639 человек;
▪️ летальных случаев — 184;
▪️ выздоровели — 8897 человек;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 67 348 (в том числе методом ПЦР — 43 458, методом ИФА — 23 890).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 709 701 человек;
— выздоровели — 335 135 человек;
— летальных случаев — 12 093;
— проведения ПЦР-тестов — 4 463 249.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях”, — сообщил министр.
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев — 67278 случаев;
Винницкая область — 17 051 случай;
Волынская область — 23 656 случаев;
Днепропетровская область — 36 487 случаев;
Донецкая область — 22 210 случаев;
Житомирская область — 29 098 случаев;
Закарпатская область — 22 974 случая;
Запорожская область — 29 296 случаев;
Ивано-Франковская область — 35 374 случая;
Киевская область — 36 214 случаев;
Кировоградская область — 4941 случай;
Луганская область — 6185 случаев;
Львовская область — 45 052 случая;
Николаевская область — 17 710 случаев;
Одесская область — 42 851 случай;
Полтавская область — 21 490 случаев;
Ровенская область — 30 430 случаев;
Сумская область — 27 603 случая;
Тернопольская область — 27 425 случаев;
Харьковская область — 54 517 случаев;
Херсонская область — 9845 случаев;
Хмельницкая область — 28 917 случаев;
Черкасская область — 22 053 случая;
Черновицкая область — 33 291 случай;
Черниговская область — 17 753 случая.
“Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют”, — добавил Степанов.Tweet