В Украине очередной суточный антирекорд — 16 294 случая COVID-19

В Украине на 8:00 28 ноября зафиксировано уже 709 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — опять более 16 тысяч, очередной антирекорд для страны.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник”, — написал Степанов.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 1639 человек;

▪️ летальных случаев — 184;

▪️ выздоровели — 8897 человек;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 67 348 (в том числе методом ПЦР — 43 458, методом ИФА — 23 890).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 709 701 человек;

— выздоровели — 335 135 человек;

— летальных случаев — 12 093;

— проведения ПЦР-тестов — 4 463 249.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях”, — сообщил министр.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев — 67278 случаев;

Винницкая область — 17 051 случай;

Волынская область — 23 656 случаев;

Днепропетровская область — 36 487 случаев;

Донецкая область — 22 210 случаев;

Житомирская область — 29 098 случаев;

Закарпатская область — 22 974 случая;

Запорожская область — 29 296 случаев;

Ивано-Франковская область — 35 374 случая;

Киевская область — 36 214 случаев;

Кировоградская область — 4941 случай;

Луганская область — 6185 случаев;

Львовская область — 45 052 случая;

Николаевская область — 17 710 случаев;

Одесская область — 42 851 случай;

Полтавская область — 21 490 случаев;

Ровенская область — 30 430 случаев;

Сумская область — 27 603 случая;

Тернопольская область — 27 425 случаев;

Харьковская область — 54 517 случаев;

Херсонская область — 9845 случаев;

Хмельницкая область — 28 917 случаев;

Черкасская область — 22 053 случая;

Черновицкая область — 33 291 случай;

Черниговская область — 17 753 случая.

“Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют”, — добавил Степанов.