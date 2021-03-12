В Украине за сутки – 12 946 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки, 11 марта, в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.
Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 843 человека;
- летальных случаев – 230;
- выздоровели – 4 630 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 100 718 (в том числе методом ПЦР – 46 396, методом ИФА – 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 980).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 438 468 человек;
- выздоровели – 1 214 876 человек;
- летальных исходов – 27 915;
- проведения ПЦР-тестов – 7 282 107.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 896 случаев;
- Винницкая область – 940 случаев;
- Волынская область – 272 случая;
- Днепропетровская область – 665 случаев;
- Донецкая область – 499 случаев;
- Житомирская область – 1310 случаев;
- Закарпатская – 568 случаев;
- Запорожская область – 272 случая;
- Ивано-Франковская область – 695 случаев;
- Киевская область – 697 случаев;
- Кировоградская область – 78 случаев;
- Луганская область – 111 случаев;
- Львовская область – 704 случая;
- Николаевская область – 358 случаев;
- Одесская область – 757 случаев;
- Полтавская область – 304 случая;
- Ровенская область – 269 случаев;
- Сумская область – 431 случай;
- Тернопольская область – 566 случаев;
- Харьковская область – 688 случаев;
- Херсонская область – 87 случаев;
- Хмельницкая область – 491 случай;
- Черкасская область – 338 случаев;
- Черновицкая область – 658 случаев;
- Черниговская область – 292 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // БуквыTweet