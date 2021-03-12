В Украине за сутки – 12 946 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки, 11 марта, в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 843 человека;
  • летальных случаев – 230;
  • выздоровели – 4 630 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 100 718 (в том числе методом ПЦР – 46 396, методом ИФА – 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 980).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 438 468 человек;
  • выздоровели – 1 214 876 человек;
  • летальных исходов – 27 915;
  • проведения ПЦР-тестов – 7 282 107.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 896 случаев;
  • Винницкая область – 940 случаев;
  • Волынская область – 272 случая;
  • Днепропетровская область – 665 случаев;
  • Донецкая область – 499 случаев;
  • Житомирская область – 1310 случаев;
  • Закарпатская – 568 случаев;
  • Запорожская область – 272 случая;
  • Ивано-Франковская область – 695 случаев;
  • Киевская область – 697 случаев;
  • Кировоградская область – 78 случаев;
  • Луганская область – 111 случаев;
  • Львовская область – 704 случая;
  • Николаевская область – 358 случаев;
  • Одесская область – 757 случаев;
  • Полтавская область – 304 случая;
  • Ровенская область – 269 случаев;
  • Сумская область – 431 случай;
  • Тернопольская область – 566 случаев;
  • Харьковская область – 688 случаев;
  • Херсонская область – 87 случаев;
  • Хмельницкая область – 491 случай;
  • Черкасская область – 338 случаев;
  • Черновицкая область – 658 случаев;
  • Черниговская область – 292 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

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