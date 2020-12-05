В Украине за сутки — 13 825 случаев COVID-19

В Украине на 8:00 субботы зафиксировано уже более 801,7 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 13,8 тысяч.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 декабря 2020 года. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников”, — сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

— госпитализированы — 1504 человека;

— летальных случаев — 226;

— выздоровели — 14 724 человека;

— проведено тестирований за сутки — 67 533 (в том числе методом ПЦР — 44 538, методом ИФА — 22 995).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 801 716 человек;

— выздоровели — 412 533 человека;

— летальных случаев — 13 421;

— проведено ПЦР-тестов — 4 746 772.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях”, — отметил министр.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 78 291 случай;

Винницкая область — 18 476 случаев;

Волынская область — 25 793 случая;

Днепропетровская область — 43282 случаи;

Донецкая область — 25 113 случаев;

Житомирская область — 31 539 случаев;

Закарпатская область — 24 330 случаев;

Запорожская область — 35 722 случая;

Ивано-Франковская область — 39 058 случаев;

Киевская область — 42 410 случаев;

Кировоградская область — 6071 случай;

Луганская область — 6910 случаев;

Львовская область — 49 380 случаев;

Николаевская область — 20 734 случаи;

Одесская область — 50 146 случаев;

Полтавская область — 24 937 случаев;

Ровенская область — 33 192 случая;

Сумская область — 32 684 случая;

Тернопольская область — 29 366 случаев;

Харьковская область — 58 622 случая;

Херсонская область — 11 731 случай;

Хмельницкая область — 31 856 случаев;

Черкасская область — 26 232 случая;

Черновицкая область — 34 924 случаи;

Черниговская область — 20 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.