В Украине за сутки – 3228 новых случаев коронавируса

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По состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Украине подтверждено 3228 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины и Министерства охраны здоровья.

На данный момент в Украине 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 летальных, 75486 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки умерли еще 68 человек. При этом выздоровели за сутки 1573 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев обнаружили: в Харьковской области (349), в Киеве (291), а также в Одесской (322), Тернопольской (311), Львовской (205), Ивано-Франковской (175), Черновицкой (153), Хмельницкой (141), Киевской (134), Ровенской (120), Житомирской (118) и Днепропетровской (112) областях.

Сейчас ситуация по областям следующая:

  • Винницкая область – 5114 случаев;
  • Волынская область – 6689 случаев;
  • Днепропетровская область – 3765 случаев;
  • Донецкая область – 2313 случаев;
  • Житомирская область – 4774 случая;
  • Закарпатская область – 9031 случай;
  • Запорожская область – 2748 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 12 031 случай;
  • Кировоградская область – 967 случаев;
  • г. Киев – 18740 случаев;
  • Киевская область – 7476 случаев;
  • Львовская область – 17 869 случаев;
  • Луганская область – 706 случаев;
  • Николаевская область – 2320 случаев;
  • Одесская область – 10924 случая;
  • Полтавская область – 1390 случаев;
  • Ровенская область – 10 917 случаев;
  • Сумская область – 2807 случаев;
  • Тернопольская область – 10 705 случаев;
  • Харьковская область – 14 264 случая;
  • Херсонская область – 766 случаев;
  • Хмельницкая область – 4339 случаев;
  • Черновицкая область – 12793 случая;
  • Черкасская область – 2891 случай;
  • Черниговская область – 3133 случая.

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