В Украине за сутки – 4685 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 29 января, в Украине зафиксировали 4685 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 906 человек;

летальных случаев – 149;

выздоровели – 11 317 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 41 781 (в том числе методом ПЦР – 23871, методом ИФА – 17910).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 216 278 человек;

выздоровели – 1 014 658 человек;

летальных исходов – 22 628;

проведения ПЦР-тестов – 6 232 960.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковска (412), Львовской (353), Киеве (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях. // Буквы