В Украине за сутки — 8 710 новых случаев COVID-19
В Украине зафиксировано уже 2,114 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 мая, — 8,7 тысячи, что больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня — 370. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных — до 2,5 тыс.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“8710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработники”, — сообщил Степанов.
Также за прошлые сутки:
госпитализировано — 2544 человека;
летальных случаев — 370;
выздоровели — 19408 человек;
осуществлено тестирований за сутки — 87 641 (в том числе методом ПЦР — 39126, методом ИФА — 14791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33724).
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2114138 человек;
выздоровели — 1750570 человек;
летальных исходов — 46 200;
проведения ПЦР-тестов — 9633983.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях. 36046 человек привито против COVID-19 в сутки 7 мая 2021 в Украине. 857798 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
м. Киев — 753 случая / 5032 прививки;
Винницкая область — 225 случаев / 1939 прививок;
Волынская область — 221 случай / 718 прививок;
Днепропетровская область — 668 случаев / 3574 прививки;
Донецкая область — 569 случаев / 1133 прививки;
Житомирская область — 269 случаев / 741 прививки;
Закарпатская — 121 случай / 597 прививок;
Запорожская область — 424 случая / 1516 прививок;
Ивано-Франковская область — 165 случаев / 1201 прививки;
Киевская область — 370 случаев / 2662 прививки;
Кировоградская область — 143 случая / 1088 прививок;
Луганская область — 264 случая / 670 прививок;
Львовская область — 478 случаев / 3215 прививок;
Николаевская область — 286 случаев / 857 прививок;
Одесская область — 366 случаев / 1618 прививок;
Полтавская область — 317 случаев / 673 прививки;
Ровенская область — 475 случаев / 1256 прививок;
Сумская область — 352 случая / 1078 прививок;
Тернопольская область — 264 случая / 578 прививок;
Харьковская область — 623 случая / 198 прививок;
Херсонская область — 227 случаев / 1940 прививок;
Хмельницкая область — 378 случаев / 1184 прививки;
Черкасская область — 314 случаев / 995 прививок;
Черновицкая область — 105 случаев / 475 прививок;
Черниговская область — 333 случая / 1108 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.Tweet