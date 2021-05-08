В Украине за сутки — 8 710 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 2,114 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 мая, — 8,7 тысячи, что больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня — 370. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных — до 2,5 тыс.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“8710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработники”, — сообщил Степанов.

Также за прошлые сутки:

госпитализировано — 2544 человека;

летальных случаев — 370;

выздоровели — 19408 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 87 641 (в том числе методом ПЦР — 39126, методом ИФА — 14791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33724).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2114138 человек;

выздоровели — 1750570 человек;

летальных исходов — 46 200;

проведения ПЦР-тестов — 9633983.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях. 36046 человек привито против COVID-19 в сутки 7 мая 2021 в Украине. 857798 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев — 753 случая / 5032 прививки;

Винницкая область — 225 случаев / 1939 прививок;

Волынская область — 221 случай / 718 прививок;

Днепропетровская область — 668 случаев / 3574 прививки;

Донецкая область — 569 случаев / 1133 прививки;

Житомирская область — 269 случаев / 741 прививки;

Закарпатская — 121 случай / 597 прививок;

Запорожская область — 424 случая / 1516 прививок;

Ивано-Франковская область — 165 случаев / 1201 прививки;

Киевская область — 370 случаев / 2662 прививки;

Кировоградская область — 143 случая / 1088 прививок;

Луганская область — 264 случая / 670 прививок;

Львовская область — 478 случаев / 3215 прививок;

Николаевская область — 286 случаев / 857 прививок;

Одесская область — 366 случаев / 1618 прививок;

Полтавская область — 317 случаев / 673 прививки;

Ровенская область — 475 случаев / 1256 прививок;

Сумская область — 352 случая / 1078 прививок;

Тернопольская область — 264 случая / 578 прививок;

Харьковская область — 623 случая / 198 прививок;

Херсонская область — 227 случаев / 1940 прививок;

Хмельницкая область — 378 случаев / 1184 прививки;

Черкасская область — 314 случаев / 995 прививок;

Черновицкая область — 105 случаев / 475 прививок;

Черниговская область — 333 случая / 1108 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.