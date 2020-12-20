В Украине за сутки – 8325 новых случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 8325 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

За прошедшие сутки в Украине сделали 39941 тестирование на коронавирус (методом ПЦР – 32234, методом ИФА – 7707).

При этом госпитализировали 3037 человек, умерли 116 пациентов. Выздоровели от COVID-19 6626 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (814), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях и г. Киеве (756).

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 100450 случаев;
  • Винницкая область – 20 956 случаев;
  • Волынская область – 30 457 случаев;
  • Днепропетровская область – 52 557 случаев;
  • Донецкая область – 32 255 случаев;
  • Житомирская область – 36 401 случай;
  • Закарпатская область – 27 098 случаев;
  • Запорожская область – 47 219 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 938 случаев;
  • Киевская область – 53 007 случаев;
  • Кировоградская область – 7785 случаев;
  • Луганская область – 8759 случаев;
  • Львовская область – 56 763 случая;
  • Николаевская область – 26 631 случай;
  • Одесская область – 63 938 случаев;
  • Полтавская область – 31 577 случаев;
  • Ровенская область – 38 536 случаев;
  • Сумская область – 37 994 случая;
  • Тернопольская область – 32 392 случая;
  • Харьковская область – 65 312 случаев;
  • Херсонская область – 15 653 случая;
  • Хмельницкая область – 36 755 случаев;
  • Черкасская область – 34 731 случай;
  • Черновицкая область – 38152 случаи;
  • Черниговская область – 27 132 случая.

С начала пандемии в Украине подтвердили 964 448 случаев болезни, 581 162 человека выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

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