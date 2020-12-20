В Украине за сутки – 8325 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 8325 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
За прошедшие сутки в Украине сделали 39941 тестирование на коронавирус (методом ПЦР – 32234, методом ИФА – 7707).
При этом госпитализировали 3037 человек, умерли 116 пациентов. Выздоровели от COVID-19 6626 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (814), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях и г. Киеве (756).
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 100450 случаев;
- Винницкая область – 20 956 случаев;
- Волынская область – 30 457 случаев;
- Днепропетровская область – 52 557 случаев;
- Донецкая область – 32 255 случаев;
- Житомирская область – 36 401 случай;
- Закарпатская область – 27 098 случаев;
- Запорожская область – 47 219 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 938 случаев;
- Киевская область – 53 007 случаев;
- Кировоградская область – 7785 случаев;
- Луганская область – 8759 случаев;
- Львовская область – 56 763 случая;
- Николаевская область – 26 631 случай;
- Одесская область – 63 938 случаев;
- Полтавская область – 31 577 случаев;
- Ровенская область – 38 536 случаев;
- Сумская область – 37 994 случая;
- Тернопольская область – 32 392 случая;
- Харьковская область – 65 312 случаев;
- Херсонская область – 15 653 случая;
- Хмельницкая область – 36 755 случаев;
- Черкасская область – 34 731 случай;
- Черновицкая область – 38152 случаи;
- Черниговская область – 27 132 случая.
С начала пандемии в Украине подтвердили 964 448 случаев болезни, 581 162 человека выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы