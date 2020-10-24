В Украине за сутки более 7 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине зафиксировали 7 014 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности.

Всего за период эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 337 410 человек. Из них 139 755 – выздоровели, а 6289 – умерли.

За прошедшие сутки выздоровели 2177 пациентов, а 125 – умерли.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (560), Харьковской (520), Житомирской (484), Львовской (469) и Хмельницкой (450) областях. // Буквы