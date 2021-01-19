В Украине за сутки выявили 3 939 новых случаев COVID-19
В Украине на 8:00 19 января зафиксировано уже 1,167 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 18 января — почти 4 000, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество выздоровевших за сутки превышает число заболевших, продолжая тенденцию прошлой недели.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
«3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников», — сообщил Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 801 человек;
- летальных случаев — 177;
- выздоровели — 15052 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 33 400 (в том числе методом ПЦР — 18 734, методом ИФА — 14 666).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 167 655 человек;
- выздоровели — 886 248 человек;
- летальных исходов — 21 046;
- проведено ПЦР-тестов — 5 983 122.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях», — добавил он.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 637 случаев;
- Винницкая область — 73 случая;
- Волынская область — 70 случаев;
- Днепропетровская область — 201 случай;
- Донецкая область — 174 случая;
- Житомирская область — 38 случаев;
- Закарпатская область — 94 случая;
- Запорожская область — 449 случаев;
- Ивано-Франковская область — 127 случаев;
- Киевская область — 150 случаев;
- Кировоградская область — 29 случаев;
- Луганская область — 64 случая;
- Львовская область — 197 случаев;
- Николаевская область — 115 случаев;
- Одесская область — 453 случая;
- Полтавская область — 197 случаев;
- Ровенская область — 58 случаев;
- Сумская область — 61 случай;
- Тернопольская область — 67 случаев;
- Харьковская область — 237 случаев;
- Херсонская область — 26 случаев;
- Хмельницкая область — 39 случаев;
- Черкасская область — 208 случаев;
- Черновицкая область — 172 случая;
- Черниговская область — 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.