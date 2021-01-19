В Украине за сутки выявили 3 939 новых случаев COVID-19

В Украине на 8:00 19 января зафиксировано уже 1,167 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 18 января — почти 4 000, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество выздоровевших за сутки превышает число заболевших, продолжая тенденцию прошлой недели.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

«3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников», — сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

госпитализировано — 801 человек;

летальных случаев — 177;

выздоровели — 15052 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 33 400 (в том числе методом ПЦР — 18 734, методом ИФА — 14 666).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 167 655 человек;

выздоровели — 886 248 человек;

летальных исходов — 21 046;

проведено ПЦР-тестов — 5 983 122.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях», — добавил он.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 637 случаев;

Винницкая область — 73 случая;

Волынская область — 70 случаев;

Днепропетровская область — 201 случай;

Донецкая область — 174 случая;

Житомирская область — 38 случаев;

Закарпатская область — 94 случая;

Запорожская область — 449 случаев;

Ивано-Франковская область — 127 случаев;

Киевская область — 150 случаев;

Кировоградская область — 29 случаев;

Луганская область — 64 случая;

Львовская область — 197 случаев;

Николаевская область — 115 случаев;

Одесская область — 453 случая;

Полтавская область — 197 случаев;

Ровенская область — 58 случаев;

Сумская область — 61 случай;

Тернопольская область — 67 случаев;

Харьковская область — 237 случаев;

Херсонская область — 26 случаев;

Хмельницкая область — 39 случаев;

Черкасская область — 208 случаев;

Черновицкая область — 172 случая;

Черниговская область — 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.