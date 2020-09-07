В Украине за сутки выявлено 2174 новых больных Covid-19

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В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, подтвердили 2174 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

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Всего с начала пандемии в стране заболели 138 068 человек. Выздоровели 62606, из них 379 в сутки. Умерли 2877 (31).

Больше всего новых случаев в Киеве (+244), во Львовской (+186), Тернопольской (+165), Черновицкой (+163) и Ивано-Франковской (+161), областях. // Буквы

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