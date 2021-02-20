В Украине за сутки зафиксировали 6295 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки, 19 февраля, в Украине зафиксировали 6295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.
Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 225 человек;
- летальных исходов – 73;
- выздоровели – 4 539 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 67 017 (в том числе методом ПЦР – 29 731, методом ИФА – 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 102).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 299 967 человек;
- выздоровели – 1 144 516 человек;
- летальных исходов – 25 045;
- проведения ПЦР-тестов – 6 681 355.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 415 случаев;
- Винницкая область – 554 случая;
- Волынская область – 166 случаев;
- Днепропетровская область – 290 случаев;
- Донецкая область – 168 случаев;
- Житомирская область – 369 случаев;
- Закарпатская область – 414 случаев;
- Запорожская область – 132 случая;
- Ивано-Франковская область – 738 случаев;
- Киевская область – 325 случаев;
- Кировоградская область – 42 случая;
- Луганская область – 45 случаев;
- Львовская область – 420 случаев;
- Николаевская область – 163 случая;
- Одесская область – 144 случая;
- Полтавская область – 138 случаев;
- Ровенская область – 142 случая;
- Сумская область – 143 случая;
- Тернопольская область – 203 случая;
- Харьковская область – 280 случаев;
- Херсонская область – 35 случаев;
- Хмельницкая область – 210 случаев;
- Черкасская область – 127 случаев;
- Черновицкая область – 522 случая;
- Черниговская область – 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // БуквыTweet