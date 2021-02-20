В Украине за сутки зафиксировали 6295 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки, 19 февраля, в Украине зафиксировали 6295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 225 человек;
  • летальных исходов – 73;
  • выздоровели – 4 539 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 67 017 (в том числе методом ПЦР – 29 731, методом ИФА – 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 102).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 299 967 человек;
  • выздоровели – 1 144 516 человек;
  • летальных исходов – 25 045;
  • проведения ПЦР-тестов – 6 681 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 415 случаев;
  • Винницкая область – 554 случая;
  • Волынская область – 166 случаев;
  • Днепропетровская область – 290 случаев;
  • Донецкая область – 168 случаев;
  • Житомирская область – 369 случаев;
  • Закарпатская область – 414 случаев;
  • Запорожская область – 132 случая;
  • Ивано-Франковская область – 738 случаев;
  • Киевская область – 325 случаев;
  • Кировоградская область – 42 случая;
  • Луганская область – 45 случаев;
  • Львовская область – 420 случаев;
  • Николаевская область – 163 случая;
  • Одесская область – 144 случая;
  • Полтавская область – 138 случаев;
  • Ровенская область – 142 случая;
  • Сумская область – 143 случая;
  • Тернопольская область – 203 случая;
  • Харьковская область – 280 случаев;
  • Херсонская область – 35 случаев;
  • Хмельницкая область – 210 случаев;
  • Черкасская область – 127 случаев;
  • Черновицкая область – 522 случая;
  • Черниговская область – 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

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