Прокуратура домоглась повернення державі особливо цінних земель НААНУ вартістю ₴172 млн. з прихованої оренди

Судом задоволено позовну заяву Харківської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі ГУ Держгеокадастру до ДП «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України та приватного товариства про визнання недійсним договору про спільну діяльність та повернення земельної ділянки державі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Олександр Ільєнков, встановлено, що між ДП «Дослідне господарство «Кутузівка» Національної академії аграрних наук України» та товариством з обмеженою відповідальністю у лютому 2008 року укладено договір про спільну діяльність. Правонаступником вказаного держпідприємства є ДП «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України.

Фактично державне підприємство передало товариству особливо цінну земельну ділянку площею 50 га та вартістю 172 млн грн у платне користування, а договір про спільну діяльність містить усі істотні умови договору оренди землі.

Таким чином, вказана угода належить до удаваних правочинів, оскільки за його змістом він виражає волю його сторін на укладання саме договору оренди землі.

Враховуючи викладене, спірний договір є прихованим договором оренди землі, його зміст суперечить вимогам Цивільного та Земельного кодексів України, Закону України «Про оренду землі» та не спрямований на реальне настання правових наслідків, зазначених у договорі.

Вказані обставини стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідної позовної заяви, яка 24 листопада 2021 року задоволена Господарським судом Харківської області у повному обсязі.

Довідково: рішення не набрало законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури