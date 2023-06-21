Віталій Кличко: Сьогодні відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто.

Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. У воєнний час вносять хаос в управління столицею. Не дають належно працювати підприємствам критичної інфраструктури. Вручають підозри керівникам міських служб і голосно кричать про нібито винуватість.

При цьому жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав. А знаходяться глави районів у вертикалі центральної влади.

То ми говоримо про об’єктивність і відсутність політичних мотивів?

Ми вже перемогли? Немає інших викликів, головна проблема — Кличко?! І комусь знову свербить взяти під контроль столицю.

Але ж заручниками ситуації політичної боротьби ви робите киян. Бо руйнуєте і самоврядування в столиці, і систему життєзабезпечення міста, створюючи хаос в умовах воєнного часу!

Втім, переконаний, Київ і цю бурю вистоїть!

Віталій Кличко