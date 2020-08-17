В Украине за сутки зафиксировано еще 1 464 случая COVID-19

В Украине на 9 часов 17 августа зафиксировано уже почти 93 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — почти 1,5 тысячи.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 92 820 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1464 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2089 человек, из них 21 — за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 48 164 человека, за сутки — 342.