В Украине за сутки зафиксировано еще 1 464 случая COVID-19
В Украине на 9 часов 17 августа зафиксировано уже почти 93 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — почти 1,5 тысячи.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 92 820 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1464 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2089 человек, из них 21 — за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 48 164 человека, за сутки — 342.Tweet