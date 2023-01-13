В Україні оголосили I рівень небезпеки: негода накриє півкраїни (карта)

За даними Укргідрометцентру, в багатьох областях очікується туман.

На суботу, 14 січня, а багатьох областях України оголосили попередження через туман. За даними синоптиків Укргідрометцентру, видимість впаде до 200-500 метрів.

“14 січня у більшості західних, центральних, південних областях та в Криму вночі та вранці туман”, – йдеться у попередженні.

Як зазначається, через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Справка УНІАН. I рівень – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

В Україну йде потепління

За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, в Україні найближчим часом очікується підвищення температури. Можливі навіть нові температурні рекорди.

За його даними, пік потепління припаде на 17-21 січня. Температура підійматиметься до +15 градусів. // УНІАН