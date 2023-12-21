У ДТП на Прикарпатті загинула пасажирка авто, керманича госпіталізовано (фото)

Автопригода з трагічними наслідками сталася в Косівщині. Поліцейські встановлюють обставини події.

20 грудня близько 15 години надійшло повідомлення на лінію «102» про дорожньо-транспортну пригоду у Рожнівській територіальній громаді.

На місці дорожньо-транспортної пригоди поліцейські з’ясували, що водій автомобіля «Ніссан Альмера», 50-річний мешканець села Кобаки, рухаючись в село Рожнів, на заокругленій ділянці дороги, не обрав безпечної швидкості руху, не справився з керуванням та виїхав автомобілем за межі проїзної частини дороги. Опісля, допустив наїзд на дерево.

У результаті автопригоди, 54-річна пасажирка, мешканка села Кобаки від отриманих травм померла на місці.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Водії, обирайте безпечну швидкість та дистанцію руху, враховуйте обмежену видимість, зокрема у темну пору доби, а також стан дорожнього покриття.

Уникайте різкого гальмування, маневрування і в жодному разі не сідайте за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини