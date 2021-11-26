В Україні зафіксовано 15 936 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 25 листопада, зафіксовано 15 936 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 394 дитини та 303 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 208 осіб;

летальних випадків – 608;

одужало – 24 569 осіб;

здійснено тестувань за добу – 93 059 (зокрема методом ПЛР – 45 617, методом ІФА – 9 141);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 301.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 400 340 осіб;

одужало – 2 877 021 особа;

летальних випадків – 84 149;

проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1438 випадків;

Вінницька область – 860 випадків;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1022 випадки;

Донецька область – 970 випадків;

Житомирська область – 446 випадків;

Закарпатська область – 498 випадків;

Запорізька область – 1075 випадків;

Івано-Франківська область – 313 випадків;

Київська область – 714 випадків;

Кіровоградська область – 182 випадки;

Луганська область – 182 випадки;

Львівська область – 850 випадків;

Миколаївська область – 475 випадків;

Одеська область – 832 випадки;

Полтавська область – 953 випадки;

Рівненська область – 611 випадків;

Сумська область – 688 випадків;

Тернопільська область – 363 випадки;

Харківська область – 590 випадків;

Херсонська область – 289 випадків;

Хмельницька область – 681 випадок;

Черкаська область – 548 випадків;

Чернівецька область – 261 випадок;

Чернігівська область – 506 випадків.

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