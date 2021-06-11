В Україні – понад 1 603 нові випадки COVID-19

За минулу добу, 10 червня, в Україні зафіксували 1 603 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Серед них — 75 дітей та 72 медпрацівники.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 762 особи. При цьому одужало 5 583 особи, а летальних випадків зафіксовано 70.

За добу протестовано: 25 837 осіб методом ПЛР – 25 837 осіб, 10 741 особу методом ІФА – 10 741 особу та 18 764 особи експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 221 427 осіб; одужало – 2 120 780 осіб.

Водночас, було зафіксовано 51 577 летальних випадків – 51 577 та проведено 10 460 411 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях. // Букви