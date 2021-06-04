В Україні за добу виявили 2266 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 3 червня, в Україні виявили ще 2266 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Серед нових хворих – 82 дитини та 20 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 963 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 95 людей. За весь час епідемії померли 51 054 людини. Одужали за добу 8 291 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 2 млн 080 тис. 382 пацієнти.

За весь час епідемії в Україні захворіли 2 млн 211 тис. 683 людини.

Всього за добу було здійснено 61 321 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 28 696 осіб, методом ІФА – 11 858 осіб, експрес-тестами – 20 767 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 290 тис. 345 ПЛР-тестувань. // Букви