В Україні за добу виявлено 1 616 нових випадків зараження СOVID-19

Всього в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків захворювання.

За минулу добу в Україні було виявлено 1 616 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Всього в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 — летальних, 48 925 пацієнтів одужало.

Загалом проведено 1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт.

Статистика у регіонах:

Вінницька область — 3272 випадки;

Волинська область — 4792 випадки;

Дніпропетровська область — 1772 випадки;

Донецька область — 1100 випадків;

Житомирська область — 2497 випадків;

Закарпатська область — 6435 випадків;

Запорізька область — 1154 випадки;

Івано-Франківська область — 6959 випадків;

Кіровоградська область — 746 випадків;

м. Київ — 10 730 випадків;

Київська область — 4620 випадків;

Львівська область — 12 260 випадків;

Луганська область — 185 випадків;

Миколаївська область — 832 випадки;

Одеська область — 5158 випадків;

Полтавська область — 565 випадків;

Рівненська область — 7828 випадків;

Сумська область — 966 випадків;

Тернопільська область — 3902 випадки;

Харківська область — 6360 випадків;

Херсонська область — 304 випадки;

Хмельницька область — 1628 випадків;

Чернівецька область — 7954 випадки;

Черкаська область — 1167 випадків;

Чернігівська область — 1250 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до 22 млн. Учора стало відомо, що в Китаї видали перший патент на вироблення вакцини від коронавірусу. Патент отримали Академія військово-медичних наук Народно-визвольної армії і компанія CanSino Biologics, які розробили рекомбінантну вакцину від COVID-19 (на основі аденовірусного вектора) Ad5-nCoV. // LB.ua