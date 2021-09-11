В Україні за добу зафіксовано 3 869 випадків COVID-19

В Україні зафіксовано вже 2,314 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 вересня, — понад 3,8 тисяч, що на рівні показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад тисячу осіб, що дещо більше, ніж напередодні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

“За добу 10 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 387, медпрацівників — 76)”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано — 1 102 особи;

◾️ летальних випадків — 69;

◾️ одужало — 1 738 осіб.

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР — 33 162 особи,

◾️ методом ІФА — 7 879 осіб,

◾️ експрес-тестами — 24 364 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло — 2 314 423 особи;

◾️ одужало — 2 220 611 осіб;

◾️ летальних випадків — 54 320;

◾️ проведено ПЛР-тестувань — 12 250 193.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.