В Україні за добу зафіксовано 3 869 випадків COVID-19
В Україні зафіксовано вже 2,314 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 вересня, — понад 3,8 тисяч, що на рівні показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад тисячу осіб, що дещо більше, ніж напередодні.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
“За добу 10 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 387, медпрацівників — 76)”, — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано — 1 102 особи;
◾️ летальних випадків — 69;
◾️ одужало — 1 738 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР — 33 162 особи,
◾️ методом ІФА — 7 879 осіб,
◾️ експрес-тестами — 24 364 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло — 2 314 423 особи;
◾️ одужало — 2 220 611 осіб;
◾️ летальних випадків — 54 320;
◾️ проведено ПЛР-тестувань — 12 250 193.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.Tweet