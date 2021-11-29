У Запорізькому районі внаслідок ДТП загинули троє громадян (фото)

Аварія сталася внаслідок зіткнення двох легковиків. Водій та два пасажири «ВАЗа» загинули на місці, керманич «Skoda Oсtavia» з травмами госпіталізований до лікарні. Відкрито кримінальне провадження.

29 листопада близько 7:50 до чергової частини відділу поліції № 6 (Запорізький) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками поблизу села Червоний Яр.

На місці події негайно виїхала слідчо-оперативна відділу поліції, слідчі відділу розслідування злочинів в сфері транспорту, рятувальники ДСНС, медики.

Попередньо встановлено, що приблизно о 7.40 водій автомобіля «ВАЗ 2108» здійснював рух по проїзній частині автодороги «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь» зі сторони Запоріжжя в напрямку Дніпра в правій смузі руху. В салоні його автомобіля в якості пасажирів перебували жінка 1949 року народження та чоловік 1956 року народження. В цей же час в попутному напрямку, по лівій смузі, здійснював рух водій автомобіля «Skoda Oсtavia» 1986 року народження. В його автівці пасажирів не було.

Поблизу села Червоний Яр водій «ВАЗА» змінив напрямок свого руху вліво з метою здійснення маневру розвороту, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілем «Skoda Octavia».

В результаті ДТП водій вітчизняного легковика та його пасажири загинули на місці події. Керманич іномарки з чисельними травмами доставлений до міської лікарні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: У Запоріжжі внаслідок зіткнення легковика і вантажівки загинули двоє чоловіків — поліція встановлює обставини.

Відділ комунікації поліції Запорізької області