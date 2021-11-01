В Україні за добу зафіксовано майже 14 тис. нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 31 жовтня, зафіксовано 13 936 нових випадків COVID-19. Захворіли 905 дітей та 111 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 828 осіб;

летальних випадків – 298;

одужало – 5 885 осіб;

здійснено тестувань за добу – 63 343 (зокрема методом ПЛР – 29 021, методом ІФА – 7 648);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 674.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 936 238 осіб;

одужало – 2 442 098 осіб;

летальних випадків – 68 027;

проведено ПЛР-тестувань – 14 455 647.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 495 випадків;

Вінницька область – 298 випадків;

Волинська область – 397 випадків;

Дніпропетровська область – 867 випадків;

Донецька область – 322 випадки;

Житомирська область – 827 випадків;

Закарпатська область – 118 випадків;

Запорізька область – 895 випадків;

Івано-Франківська область – 344 випадки;

Київська область – 396 випадків;

Кіровоградська область – 74 випадки;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 1166 випадків;

Миколаївська область – 864 випадки;

Одеська область – 1281 випадок;

Полтавська область – 259 випадків;

Рівненська область – 455 випадків;

Сумська область – 573 випадки;

Тернопільська область – 398 випадків;

Харківська область – 1227 випадків;

Херсонська область – 828 випадків;

Хмельницька область – 693 випадки;

Черкаська область – 270 випадків;

Чернівецька область – 424 випадки;

Чернігівська область – 355 випадків.

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