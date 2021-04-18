В Україні за минулу добу – 10 282 нових випадків коронавірусу
Летальних випадків – 250.
За минулу добу, 17 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 250.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.
Також за минулу добу госпіталізовано 4 274 особи, одужало – 6 523 і здійснено 60 380 тестувань (методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 480 випадків;
Вінницька область – 177 випадків;
Волинська область – 197 випадків;
Дніпропетровська область – 1 114 випадків;
Донецька область – 511 випадків;
Житомирська область –379 випадків;
Закарпатська – 106 випадків;
Запорізька область – 151 випадок;
Івано-Франківська область – 100 випадків;
Київська область – 597 випадків;
Кіровоградська область – 219 випадків;
Луганська область – 65 випадків;
Львівська область – 461 випадок;
Миколаївська область – 468 випадків;
Одеська область – 595 випадків;
Полтавська область – 160 випадків;
Рівненська область – 300 випадків;
Сумська область – 540 випадків;
Тернопільська область – 256 випадків;
Харківська область – 1 590 випадків;
Херсонська область – 215 випадків;
Хмельницька область – 540 випадків;
Черкаська область – 300 випадків;
Чернівецька область – 174 випадки;
Чернігівська область – 587 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 946 510 осіб, одужало – 1 482 079, летальних випадків – 39 786 і проведено 8 942 671 ПЛР-тестування.
Нагадаємо, у п’ятницю, 16 квітня в Україні було зареєстровано 14 984 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників. Летальних випадків – 440. // LB.ua