В Україні за минулу добу більше 1500 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 25 серпня, зафіксовано 1581 новий випадок COVID-19. Захворіли 104 дитини та 38 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 464 особи;
- летальних випадків – 45;
- одужало – 1269 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 52 427 (зокрема методом ПЛР – 23 120, методом ІФА – 7 427);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 880.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 278 171 особа;
- одужало – 2 203 429 осіб;
- летальних випадків – 53 566;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 880 472.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 264 випадки;
Вінницька область – 46 випадків;
Волинська область – 16 випадків;
Дніпропетровська область – 79 випадків;
Донецька область – 161 випадок;
Житомирська область – 33 випадки;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 54 випадки;
Івано-Франківська область – 23 випадки;
Київська область – 56 випадків;
Кіровоградська область – 13 випадків;
Луганська область – 93 випадки;
Львівська область – 40 випадків;
Миколаївська область – 34 випадки;
Одеська область – 119 випадків;
Полтавська область – 40 випадків;
Рівненська область – 41 випадок;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 48 випадків;
Харківська область – 105 випадків;
Херсонська область – 50 випадків;
Хмельницька область – 48 випадків;
Черкаська область – 35 випадків;
Чернівецька область – 81 випадок;
Чернігівська область – 57 випадків.Tweet