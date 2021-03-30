В Україні за минулу добу зафіксовано 10 533 нових випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 29 березня, зафіксовано 10 533 нових випадки COVID-19. Захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 597 осіб;

виписано з лікарень – 1 054 особи;

летальних випадків – 286;

одужало – 3 576 осіб;

здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 662 942 особи;

одужало – 1 307 076 осіб;

летальних випадків – 32 418;

проведено ПЛР-тестувань – 8 058 263.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 422 випадки;

Вінницька область – 426 випадків;

Волинська область – 232 випадки;

Дніпропетровська область – 464 випадки;

Донецька область – 503 випадки;

Житомирська область – 169 випадків;

Закарпатська – 187 випадків;

Запорізька область – 205 випадків;

Івано-Франківська область – 297 випадків;

Київська область – 934 випадки;

Кіровоградська область – 59 випадків;

Луганська область – 220 випадків;

Львівська область – 961 випадок;

Миколаївська область – 287 випадків;

Одеська область – 721 випадок;

Полтавська область – 490 випадків;

Рівненська область – 335 випадків;

Сумська область – 215 випадків;

Тернопільська область – 281 випадок;

Харківська область – 762 випадки;

Херсонська область – 69 випадків;

Хмельницька область – 511 випадків;

Черкаська область – 280 випадків;

Чернівецька область – 286 випадків;

Чернігівська область – 217 випадків.

Букви