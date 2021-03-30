В Україні за минулу добу зафіксовано 10 533 нових випадки COVID-19
В Україні за минулу добу, 29 березня, зафіксовано 10 533 нових випадки COVID-19. Захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 597 осіб;
- виписано з лікарень – 1 054 особи;
- летальних випадків – 286;
- одужало – 3 576 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 662 942 особи;
- одужало – 1 307 076 осіб;
- летальних випадків – 32 418;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 058 263.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 422 випадки;
Вінницька область – 426 випадків;
Волинська область – 232 випадки;
Дніпропетровська область – 464 випадки;
Донецька область – 503 випадки;
Житомирська область – 169 випадків;
Закарпатська – 187 випадків;
Запорізька область – 205 випадків;
Івано-Франківська область – 297 випадків;
Київська область – 934 випадки;
Кіровоградська область – 59 випадків;
Луганська область – 220 випадків;
Львівська область – 961 випадок;
Миколаївська область – 287 випадків;
Одеська область – 721 випадок;
Полтавська область – 490 випадків;
Рівненська область – 335 випадків;
Сумська область – 215 випадків;
Тернопільська область – 281 випадок;
Харківська область – 762 випадки;
Херсонська область – 69 випадків;
Хмельницька область – 511 випадків;
Черкаська область – 280 випадків;
Чернівецька область – 286 випадків;
Чернігівська область – 217 випадків.Tweet