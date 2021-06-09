В Україні за минулу добу зафіксовано 1385 нових випадків COVID-19. Захворіли 57 дітей та 74 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 756 осіб;

летальних випадків – 77;

одужало – 6 962 особи;

здійснено тестувань за добу – 60 620 (зокрема методом ПЛР – 25 344, методом ІФА – 11 463);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 813.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 218 039 осіб;

одужало – 2 108 684 особи;

летальних випадків – 51 410;

проведено ПЛР-тестувань – 10 405 577.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 262 випадки;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 42 випадки;

Дніпропетровська область – 75 випадків;

Донецька область – 56 випадків;

Житомирська область – 16 випадків;

Закарпатська область – 31 випадок;

Запорізька область – 43 випадки;

Івано-Франківська область – 30 випадків;

Київська область – 142 випадки;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 59 випадків;

Одеська область – 44 випадки;

Полтавська область – 41 випадок;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 24 випадки;

Харківська область – 87 випадків;

Херсонська область – 68 випадків;

Хмельницька область – 64 випадки;

Черкаська область – 36 випадків;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 11 випадків.

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