В Україні за минулу добу зафіксовано 1385 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу зафіксовано 1385 нових випадків COVID-19. Захворіли 57 дітей та 74 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 756 осіб;
- летальних випадків – 77;
- одужало – 6 962 особи;
- здійснено тестувань за добу – 60 620 (зокрема методом ПЛР – 25 344, методом ІФА – 11 463);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 813.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 218 039 осіб;
- одужало – 2 108 684 особи;
- летальних випадків – 51 410;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 405 577.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 262 випадки;
Вінницька область – 18 випадків;
Волинська область – 42 випадки;
Дніпропетровська область – 75 випадків;
Донецька область – 56 випадків;
Житомирська область – 16 випадків;
Закарпатська область – 31 випадок;
Запорізька область – 43 випадки;
Івано-Франківська область – 30 випадків;
Київська область – 142 випадки;
Кіровоградська область – 20 випадків;
Луганська область – 21 випадок;
Львівська область – 55 випадків;
Миколаївська область – 59 випадків;
Одеська область – 44 випадки;
Полтавська область – 41 випадок;
Рівненська область – 75 випадків;
Сумська область – 43 випадки;
Тернопільська область – 24 випадки;
Харківська область – 87 випадків;
Херсонська область – 68 випадків;
Хмельницька область – 64 випадки;
Черкаська область – 36 випадків;
Чернівецька область – 22 випадки;
Чернігівська область – 11 випадків.Tweet